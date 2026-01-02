Legende: Das erste von vielen Damian Riat trifft zum 1:0 für Lausanne. KEYSTONE/Jean-Guy Python

Lausanne lanciert das National-League-Jahr mit einem klaren 7:0 über den EVZ.

Die ZSC Lions unterliegen in Genf, der SC Bern dreht die Partie gegen Ajoie.

Am Freitag stehen drei weitere National-League-Partien an.

Lausanne – Zug 7:0

Dank einer Gala gegen den EV Zug ist Lausanne neu erster Verfolger von Leader Davos. Die Waadtländer feierten nach zwei Niederlagen vor Weihnachten einen 7:0-Kantersieg. Nach einem torlosen Startdrittel drehte Lausanne im Mitteldrittel auf und erzielte allein in diesem Abschnitt sechs Treffer. Ein siebter wurde knapp verpasst, Drake Caggiula scheiterte mit einem Penalty am eingewechselten Leonardo Genoni. Einziger Doppeltorschütze war Théo Rochette, Kevin Pasche wehrte für seinen dritten Shutout der Saison 20 Schüsse ab. Höher gewann Lausanne in der National League gegen Zug noch nie. Für die Zentralschweizer ist es die höchste Saisonniederlage.

Genf – ZSC Lions 5:3

Genf-Servette hat das Jahr 2026 mit einem Sieg lanciert. Im Duell mit den ZSC Lions, die vor der Partie nur einen Punkt weniger als die Genfer auf dem Konto hatten, zog das Heimteam einer Aufholjagd der Gäste schnell den Zahn. Rudolfs Balcers und Nicolas Baechler hatten einen 0:2-Rückstand für die Zürcher zu Spielhälfte zwar zum 2:2 ausgeglichen. Doch Simon le Coultre (35.), Sakari Manninen (51.) und Jesse Puljujärvi (60.) sorgten dafür, dass auch das dritte Direktduell der Saison an die Genfer ging.

Legende: Erzielten das erste NL-Tor des Jahres Die Genfer mit Torschütze Jimmy Vesey, Markus Granlund, Sakari Manninen und Jesse Puljujärvi. Freshfocus/Laurent Dapres

Ajoie – Bern 3:4

Der SC Bern hat die dritte Saisonniederlage gegen Schlusslicht Ajoie dank einer Wende verhindern können. Nach einem 0:2-Rückstand brachte Alain Graf zuerst die Hoffnung zurück, dann glich Waltteri Merelä die Partie aus (51.). Victor Ejdsell und Ramon Untersander stellten in den Schlussminuten auf 4:2, der Anschlusstreffer zum 3:4 43 Sekunden vor Schluss kam dann zu spät.

Übersicht National League