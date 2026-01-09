Legende: Mann des Abends Der Davoser Brendan Lemieux. Freshfocus/Roger Albrecht

Brendan Lemieux schiesst Davos mit einem Hattrick zum klaren Sieg über Lausanne.

Ambri-Hüter Wüthrich macht 50 Abschlüsse des SCB zunichte und führt sein Team zum Sieg.

Biel müht sich bei Ajoie zu einem 2:1.

Davos – Lausanne 5:1

Der vermeintliche Spitzenkampf war keiner. Leader Davos dominierte die Partie gegen das drittklassierte Lausanne mit 41:25 Schüssen – und hatte Brendan Lemieux in seinen Reihen. Der 29-Jährige amerikanisch-kanadische Doppelbürger brachte seine Farben nicht nur in Führung, sondern erzielte dank Toren in der 52. und 59. Minute einen Hattrick. Davor hatte Lausannes Inaki Baragano HCD-Hüter Luca Hollenstein den Shutout versaut. Damit setzte sich in den Direktduellen zum 3. Mal das Heimteam durch.

Bern – Ambri 0:1 n.P.

Seine gesamte Laufbahn (einige Leihen ausgenommen) hatte Philip Wüthrich beim SCB verbracht, von den Mini bis in die National League. Seit dieser Saison hütet er das Ambri-Tor – und brachte am Freitag seine Ex-Kollegen zur Verzweiflung. 40 Mal schoss der SCB in der regulären Spielzeit auf Wüthrichs Tor, 6 weitere Abschlussversuche gab's in der Overtime, 4 Mal lief ein Berner im Penaltyschiessen an – der 27-Jährige liess sich einfach nicht bezwingen. So tüteten Tommaso de Luca und Dario Bürgler im Shootout den Gästesieg ein.

Ajoie – Biel 1:2

Die Seeländer feierten im Derby den 3. Sieg über die Ajoulots, aber den ersten nach 60 Minuten. Lias Andersson gelang das Game-Winning-Goal in der 38. Minute. Davor hatten Biels Nico Huuhtanen und Philip-Michael Devos (im ersten Ajoie-Powerplay) für einen ausgeglichenen Spielstand gesorgt. Die Jurassier versuchten in den letzten 90 Sekunden vergeblich, mit einem 6. Feldspieler die Overtime zu erzwingen.

National League