In der National League fahren die ZSC Lions den 4. Sieg in Folge ein und bleiben Leader.

Der HC Davos lässt dem SCB beim 7:0-Kantersieg nicht den Hauch einer Chance.

Im Tessiner Derby behält der HC Lugano mit einem 5:0 klar die Oberhand.

Biel – ZSC 2:3

Die ZSC Lions bleiben nach dem 4. Sieg in Folge Leader der National League. In Biel gelang den Zürchern in der 53. Minute das entscheidende Tor. Derek Grant netzte nach einer gegen Luca Cunti ausgesprochenen Strafe in Überzahl ein. Zuvor hatte der ZSC zweimal einen Vorsprung preisgegeben: 3 Minuten nach Dario Trutmanns Führung (30.) glich Biel-Captain Gaëtan Haas in Unterzahl aus und nach Dean Kukans 2:1 zeitgleich mit der 2. Pausensirene traf Toni Rajala nach nur 26 gespielten Sekunden im Schlussdrittel.

Legende: Grüssen weiterhin von der Tabellenspitze Die ZSC Lions um Führungstorschütze Dario Trutmann. Urs Lindt/freshfocus

Davos – Bern 7:0

Den Bündnern glückte am Freitag vor heimischem Publikum die Revanche für das 2:3 unter der Woche in Bern – und wie. Topskorer Matej Stransky brachte Davos in der 16. Minute auf Kurs. Marc Wieser stellte im Mitteldrittel nach einem Konter auf 2:0, ehe erneut Stransky mit einem platzierten Abschluss für eine Vorentscheidung sorgte. Im Schlussdrittel setzten die Gastgeber dann zur Kür an: Leon Bristedt (45.), Raphael Prassl (48.), Chris Egli (55.) und erneut Wieser (56.) besiegelten den 7:0-Kantersieg.

Lakers – Freiburg 1:4

Die Luft bleibt für die Rapperswil-Jona Lakers nach der 4. Niederlage in Folge dünn. Yannick-Lennart Albrecht konnte kurz vor dem ersten Drittelsende zwar zum 1:1 ausgleichen. Im Mittel- und Schlussdrittel agierten die Gäste aber vor dem Gehäuse kaltblütiger. Andrei Bykow mit einem Rebound per Backhand (27.) erzielte schliesslich das Game-Winning-Goal. Im Schlussdrittel erhöhten Lucas Wallmark (48.) und Nathan Marchon mit einem Schuss ins leere Tor (59.).

Zug – Kloten 2:3 n.V.

Nach Genf-Servette bezwang Kloten auch den EV Zug. Zwar waren die Gäste in der Bossard Arena weniger unterlegen als noch im Spiel am Dienstag, trotzdem deutete sich ein Sieg der Flughafenstädter erneut nicht an. Bis 2 Minuten vor Schluss hatten sie mit 1:2 zurückgelegen. Dann nutzte Tyler Morley eine doppelte Überzahl zum Ausgleich aus. In der Verlängerung erzielte Mika Henauer auf Pass des Kanadiers den Siegtreffer.

Lugano – Ambri 5:0

Auch im 3. Tessiner Derby der Saison durfte am Ende das Heimteam jubeln. Anders als in den ersten beiden Duellen, die je mit einem Tor Unterschied zu Ende gegangen waren, war es am Freitag aber eine klare Angelegenheit. Gleich 5 Tore schenkten die Luganesi den Leventinern ein, welche die 4. Niederlage in Serie einsteckten. Daniel Carr glänzte in der Corner Arena als Doppeltorschütze. Ambri brachte keinen Schuss an Niklas Schlegel vorbei, der seinen 2. Shutout der Saison feierte.

Legende: Derbysieger Luganos Topskorer Calvin Thürkauf und Goalie Niklas Schlegel lassen sich feiern. Marusca Rezzonico/freshfocus

Genf-Servette – SCL Tigers 0:2

Die SCL Tigers sicherten sich auswärts beim amtierenden Meister einen wichtigen Vollerfolg. Lange Zeit schien dafür das erst 2. Saisontor von Verteidiger Noah Meier in der 29. Minute zu reichen, bis mit Samuel Erni ein weiterer Abwehrspieler 4 Minuten vor der Schlusssirene noch ein Goal nachlegte. Langnau-Keeper Luca Boltshauser liess sich zum 2. Mal in dieser Spielzeit nicht bezwingen und parierte dafür 30 Torschüsse.

Ajoie – Lausanne 3:4 n.V.

Die Jurassier kassierten beim 3:4 nach Verlängerung zuhause gegen Lausanne die 5. Niederlage in Serie. Immerhin reichte es nach 4 Partien ohne einen Punkt zumindest zu einem Zähler. Jonathan Hazen rettete seine Mannschaft mit dem 3:3 rund 5 Minuten vor Schluss in die Overtime. In dieser sorgte Antti Suomela nach nur einer Minute für die Entscheidung.