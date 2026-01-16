Im National-League-Heimspiel gegen das Tabellenschlusslicht Ajoie verpasst der EV Zug den langersehnten Befreiungsschlag und verliert mit 2:4.

Die ZSC Lions festigen dank eines 3:1-Siegs in Rapperswil-Jona ihren Platz unter den ersten 6 der Liga.

Lausanne gewinnt in Kloten (3:2 n.V.) erstmals nach zuvor 5 punktlosen Partien wieder.

Zug – Ajoie 2:4

Julius Nättinen und Anttoni Honka trafen beide doppelt und schossen den EV Zug noch tiefer in die Krise. Das 2:4 gegen Tabellenschlusslicht Ajoie war die 7. Niederlage der Zuger in der Liga in Folge. Tomas Tatar (7.) hatte früh noch für einen Zuger Start nach Mass gesorgt, Ajoie drehte die Partie aber erfolgreich im Mitteldrittel. Dank Nättinens 3:2, 1,2 Sekunden vor Drittelsende gingen die Gäste trotz Grégory Hofmanns 15. Saisontreffer mit einer Führung in die Pause. Im 3. Drittel wurde Nättinens 4:2 in Überzahl (46.) aberkannt, Honkas Treffer im Powerplay (57.) zählte dann.

Rapperswil-Jona – ZSC 1:3

Im Duell um einen direkten Playoff-Platz vergrösserte der ZSC sein Polster auf das 7.-platzierte Rapperswil-Jona auf 7 Punkte. Architekt dieses Erfolgs im Zürichsee-Derby, dem 5. Ligasieg in Serie, war der Topskorer der Gäste. Denis Malgin nahm in der 7. Minute haargenau Mass, 5 Minuten nach dem Ausgleich der Gastgeber folgte sein zweiter Streich: In der 50. Minute überwand er Ivars Punnenovs mit einem kernigen Slapshot. 44 Sekunden später erhöhte Rudolfs Balcers in Überzahl auf 3:1.

Bern – Lugano 1:4

Der SCB bekommt im Kampf um das Play-In von Lugano einen Dämpfer verpasst und bleibt punktgleich mit dem 11.-platzierten Biel. Bereits in der 25. Minute lagen die Berner mit 0:3 im Hintertreffen. Im Schlussdrittel erhöhte Jiri Sekac nach einem flüssigen Lugano-Angriff auf 4:0. Dem SCB gelang in den Schlussminuten immerhin noch der Ehrentreffer. Am Ausgang der Partie änderte dieser nichts mehr: Die Gäste feierten den 4. Vollerfolg im neuen Jahr und verkürzten den Rückstand auf das zweitplatzierte Gottéron auf 2 Punkte.

Kloten – Lausanne 2:3 n. V.

Reto Schäppis vermeintliches 2:0 drei Minuten nach Dario Meyers Führungstreffer wurde zum Knackpunkt im Heimspiel der Flughafenstädter gegen Lausanne. Die Gäste, die in den letzten 5 Spielen ohne Punkt geblieben waren, drehten die Partie durch Ken Jäger (35.) und Damian Riat (48.). Nach Klotens Ausgleich in der 51. Minute musste die Verlängerung entscheiden, in der Erik Brannström die Gäste zum Sieg schoss.

Langnau – Genf-Servette: Die SCL Tigers beendeten die 7 Spiele andauernde Genfer Siegesserie mit einem 3:0 und festigten Rang 7.

National League