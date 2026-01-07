Die Tessiner kommen im einzigen National-League-Spiel vom Mittwoch zu einem 5:2-Sieg in Lausanne.

Nach einem torlosen Startdrittel, in dem sich beide Teams in der Offensive schwergetan hatten, ging das Heimteam durch Sami Niku in Führung (25.). Der finnische Ex-NHL-Spieler reagierte in einer unübersichtlichen Aktion vor Lugano-Goalie Niklas Schlegel am schnellsten und schob den Puck über die Torlinie.

Doch die «Bianconeri» zeigten sich unbeeindruckt vom Rückschlag. Nur 110 Sekunden später glich Santeri Alatalo das Spiel wieder aus. In einer von Strafen geprägten Partie (5 für Lausanne, 6 für Lugano) machten ebendiese am Ende den Unterschied. Dank zwei Powerplay-Toren durch Karl Sanford (38.) und Dario Simion (47.) zogen die Gäste auf 3:1 davon.

Legende: Springt in der Tabelle auf den 4. Platz Der HC Lugano. Freshfocus/Pascal Muller

Wenig später machte es Lausanne dem Team von Tomas Mitell, der seinen Vertrag bei den Tessinern vor zwei Tagen bis 2028 verlängert hatte, gleich. Liga-Topskorer Austin Czarnik brachte den Tabellendritten zurück ins Spiel (53.). Für eine Wende reichte es allerdings nicht. Olympia-Fahrer Calvin Thürkauf und Ramon Tanner machten per Doppelschlag den Lugano-Sieg fest (58.).

