Die SCL Tigers schlagen Lugano in der National League und setzen einer stolzen Siegesserie ein Ende.

Fribourg-Gottéron bekundet gegen Ajoie keine Mühe.

SCL Tigers – Lugano 3:0

Sechs Siege de suite hatte Lugano zuletzt gefeiert. Nun fand diese Serie unmittelbar nach der Nati-Pause bei den Tigers ein abruptes Ende, der Sprung über den oberen Strich muss warten. Jérôme Bachofner (10.) brachte Langnau im Startdrittel gegen aktivere Luganesi in Führung und doppelte im Mitteldrittel (37.) nach. Zwei Minuten später schoss Flavio Schmutz die «Bianconeri» im Powerplay mit seinem ersten Saisontreffer endgültig ins Elend. Luca Boltshauser feierte derweil seinen ersten Shutout der Saison.

Freiburg – Ajoie 5:1

Schlusslicht Ajoie musste die nächste Pleite hinnehmen. Nach zwei Gegentoren bis zur 14. Minute, Letzteres davon in Überzahl, konnte Killian Mottet (16.) noch verkürzen. Doch der Anschlusstreffer des langjährigen Freiburg-Akteurs konnte der Partie keine neue Wendung geben. Jacob de la Rose glänzte mit einem Doppelpack, Andrea Glauser feierte nach fast 2 Monaten sein Comeback. Gottéron steht dank dem Sieg zumindest vorübergehend unter den Top 6.

National League