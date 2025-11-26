Lausanne hat in der National League den dritten Vollerfolg in Serie eingefahren. In der heimischen Vaudoise Arena resultierte gegen die SCL Tigers ein spektakulärer 6:4-Sieg. 8 der insgesamt 10 Tore fielen nach der Spielmitte, 5 davon sogar in den letzten gut 12 Minuten.

Legende: Konnten 6 Treffer bejubeln Die Akteure von Lausanne. Freshfocus/Pascal Müller

Tigers vom 1:4 zum 4:4

Die Waadtländer hatten sich bis zur zweiten Pause, auch dank eines Doppelpacks von Verteidiger Erik Brännström, einen komfortablen 4:1-Vorsprung erarbeitet. Doch im letzten Abschnitt kamen die Gäste aus dem Emmental dank 3 (!) Powerplay-Treffern innert nicht ganz 9 Minuten zum Ausgleich.

111 Sekunden nach André Peterssons 4:4 nutzte aber auch Lausanne erstmals eine Überzahlsituation aus. Brännström stellte mit seinem dritten persönlichen Treffer auf 5:4 (59.) – das Game-Winning-Goal. Wenige Sekunden später machte Ahti Oksanen per Empty-Netter den Sack zu.

National League