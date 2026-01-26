Nach drei Niederlagen in Folge findet Ambri-Piotta am Montagabend zum Siegen zurück.

Legende: Bejubeln den Ausgleich Michael Joly und Tommaso De Luca. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Ambri-Piotta, der Vorletzte der National League, zeigte viel Moral und machte in Genf zunächst einen 0:2-Rückstand wett. Dario Wüthrich (38.) und Alex Formenton (45.) trafen für die Tessiner.

Auch auf den erneuten Rückstand hatten die Gäste eine Antwort parat. Michael Joly erzielte aus spitzem Winkel in der drittletzten Minute der regulären Spielzeit das 3:3. In der Verlängerung gelang Formenton mit seinem zweiten Treffer in diesem Spiel die Entscheidung.

Erst zweite Servette-Pleite

Für Servette ist es erst die zweite Niederlage in diesem Jahr und erst die fünfte in dieser Saison im eigenen Stadion. Zwingend war die Niederlage nicht. Das Team von Trainer Ville Peltonen hatte mehr Schüsse aufs Tor und führte nach dem Doppelschlag von Markus Granlund (25.) und Vili Saarijärvi (27.) die meiste Zeit. Nachdem Ambri zum 2:2 ausgeglichen hatte, dauerte es nur drei Minuten, bis der tschechische Verteidiger Jan Rutta die Genfer wieder in Front schoss.

