Sieben Mal in Folge hatte Lausanne zuletzt in der National League gewonnen. Diese beeindruckende Serie ging am Montagabend gegen Bern zu Ende. Die Waadtländer zogen vor heimischem Anhang mit 2:3 n.V. den Kürzeren.

Zum Mann des Spiels avancierte Ramon Untersander. Der 34-Jährige traf zunächst in der 42. Minute zum 1:1-Ausgleich. 50 Sekunden vor Ablauf der Verlängerung verwertete der Verteidiger eine Vorlage von Marc Marchon von halbrechts mit einem trockenen Abschluss zum 3:2-Siegtreffer. Zuvor hatte Drake Caggiula das Heimteam mit einem satten Handgelenkschuss ins linke Lattenkreuz in die Verlängerung gerettet (52.).

Bern, das die letzten vier Spiele in der Fremde allesamt verloren hatte, kletterte mit dem Sieg vom 13. auf den 11. Tabellenplatz. Und: Es war der erste SCB-Erfolg in Lausanne seit 2019.

Legende: Feiern den Sieg in Lausanne Die Spieler des SC Bern. Pascal Muller/freshfocus

Lugano gegen Ajoie mühelos

Lugano fand nach zwei Niederlagen in Folge zurück auf die Siegerstrasse. Die «Bianconeri» bezwangen Schlusslicht Ajoie zu Hause mit 6:1. Dabei hatte die Partie aus Sicht des Heimteams mit einem Nackenschlag begonnen. Julius Nättinen brachte die Jurassier überraschend in Front (9.). Zach Sanford glich etwas mehr als zwei Minuten später aus, als er einen Abpraller verwertete.

Im Mitteldrittel war's dann vorbei mit der Ausgeglichenheit. Innert 5:26 Minuten stürmten die Tessiner zu drei Toren. Das 2:1 von David Aebischer zur Spielhälfte fiel notabene während eines Ajoie-Powerplays. Danach erhöhten Lorenzo Canonica (32.) und Calvin Thürkauf (36.) auf 4:1, ehe Mike Sgarbossa den Deckel endgültig draufmachte (38.). Das 6:1 von Aleksi Peltonen, wiederum in Unterzahl, war nur noch Zugabe.

Für Ajoie, das Ende November zwei Siege am Stück gefeiert hatte, war es bereits wieder die fünfte Schlappe de suite.

National League