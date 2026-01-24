Legende: Kein Durchkommen in dieser Szene Waltteri Merelä kurvt um Lausanne-Goalie Connor Hughes herum. Freshfocus/Christian Pfander

Bern schlägt in der National League Lausanne 3:1 und sammelt «Big Points» im Kampf um einen Platz in den Play-Ins. Auch Zug fährt den zweiten Sieg an diesem Wochenende ein.

Fribourg-Gottéron bezwingt die ZSC Lions im Penaltyschiessen und gewinnt zum sechsten Mal in Folge.

Ebenfalls erfolgreich sind Leader Davos, Schlusslicht Ajoie und Biel.

Bern – Lausanne 3:1

Mit dem vierten Erfolg in den letzten fünf Partien hat Bern einen weiteren Schritt Richtung Play-Ins gemacht und ausserdem eine Serie von zuletzt drei sieglosen Heimspielen beendet. Théo Rochette brachte Lausanne zwar in Führung. Mats Alge und Marco Lehmann wendeten das Blatt aber. Im Schlussdrittel erhöhte Waltteri Merelä auf 3:1. In der Folge brachten sich die Waadtländer mit Strafen selbst um eine mögliche Aufholjagd.

Biel – Lakers 5:4

Weiterhin vier Zähler hinter den Bernern auf Rang 11 liegt der EHC Biel. Die Seeländer fuhren im zweiten Spiel unter Christian Dubé den ersten Vollerfolg ein. Und bewiesen dabei grosse Moral: Nachdem Dominic Lammer die Lakers vier Minuten vor dem Ende mit 4:3 in Front geschossen hatte, waren sie noch einmal zu einer Reaktion fähig. Gaëtan Haas und Petr Cajka führten die späte Wende herbei. Den zwischenzeitlichen 3:3-Ausgleich hatte Johnny Kneubühler quasi mit der zweiten Sirene erzielt.

Zug – SCL Tigers 3:1

Neue Besen kehren beim EV Zug besser: Benoît Groulx hat innert kurzer Zeit wohl die richtige Ansprache in der Garderobe gefunden. Auch im zweiten Spiel unter dem neuen kanadischen Coach punkteten die Zentralschweizer dreifach. Andreas Wingerli sorgte 9 Sekunden vor Ende des ersten Drittels für das 1:0. Nach einem Ablenker von Flavio Schmutz vor Leonardo Genoni gelang Harri Pesonen in der 39. Minute der Ausgleich. Dominik Kubalik hielt jedoch im Schlussabschnitt noch eine doppelte Antwort bereit: Zuerst war er nach einem Konter per feiner Einzelleistung erfolgreich, danach machte er per Empty-Netter alles klar. Bei den Tigers musste Goalie Luca Boltshauser nach einem unglücklichen Zusammenprall mit Mitspieler André Petersson schon in der 25. Minute durch Martin Neckar ersetzt werden.

ZSC Lions – Freiburg 3:4 n.P.

Gottérons Siegesserie nimmt kein Ende: Mit 5 parierten Penaltys sicherte Olympia-Fahrer Reto Berra seinen Farben den Zusatzpunkt. Auf der anderen Seite war Christoph Bertschy als einziger Schütze erfolgreich. Die Partie war den Erwartungen gerecht geworden: Das erste Drittel hatte Freiburg mit 2:0 für sich entschieden, das zweite die Zürcher. Nach der erneuten Führung der Gäste durch Attilio Biasca rettete Jesper Fröden den ZSC in der 59. Minute mit dem 3:3-Ausgleich in die Overtime. Simon Hrubec hatte für einen sechsten Feldspieler Platz gemacht.

Lugano – Davos 1:4

Nach dem spielfreien Freitag trat Leader Davos bei Lugano mit den frischeren Beinen an. In Zählbares konnten die Bündner dies erst zu Spielmitte ummünzen. Topskorer Matej Stransky, der zuletzt etwas Ladehemmungen gehabt hatte, stellte mit einem Doppelschlag innert drei Minuten auf 2:0. Es waren die Saisontore 20 und 21 des Tschechen. Davos powerte weiter: Adam Tambellini und Sven Jung sorgten für klare Verhältnisse. Carrick Conor vermieste Luca Hollenstein mit dem Ehrentreffer noch den Shutout. Der HCD feierte den vierten Sieg in Folge gegen Lugano.

Ajoie – Kloten 4:2

Trotz eines klar positiven Schussverhältnisses (39:16) ging Kloten in Pruntrut als Verlierer vom Eis. Die Zürcher Unterländer erwischten einen Horrorstart und lagen bereits nach etwas mehr als 14 Minuten mit 0:3 in Rücklage. Dario Meyer und Keijo Weibel brachten die Hoffnung zurück. Die Belagerung des Ajoie-Tors im Anschluss trug jedoch auch bei 6 gegen 5 während gut 2 Minuten in der Schlussphase keine Früchte mehr. Im Gegenteil: 15 Sekunden vor Schluss traf Philip-Michael Devos zum 4:2-Endstand ins verwaiste Tor. Der Rückstand Klotens auf die Play-In-Plätze beträgt 9 Spiele vor Ende der Regular Season neu satte 9 Punkte.

National League