Legende: Kampfbetontes Derby Joel Salzgeber (rechts) im Kampf um den Puck gegen Berns Ramon Untersander. Keystone/MARCEL BIERI

Der SC Bern gewinnt das Kantonsderby auswärts bei den SCL Tigers mit 4:3 n.V.

Die Rapperswil-Jona Lakers schlagen Kloten 3:2 n.V. und feiern den ersten Erfolg nach 7 Niederlagen in Serie.

Ajoie feiert beim 2:0 gegen Genf-Servette den erst 4. Saisonsieg.

SCL Tigers – Bern 3:4 n.V.

Benjamin Baumgartner avancierte zur grossen Figur beim SCB-Derbysieg in Langnau. Der Angreifer war für den goldenen Treffer in der Overtime besorgt, nachdem er zuvor bereits das 1:0 (nach nur 125 Sekunden) geschossen und den Assist zum späten 3:3-Ausgleich von Marco Lehmann im Powerplay (56.) gegeben hatte. Damit entschied der SCB auch das 2. Kantonsderby der Saison für sich. Dario Rohrbach, der nächste Saison zum SCB wechseln wird, hatte zuvor das Heimteam mit dem 3:2 in der 48. Minute noch vom Sieg träumen lassen.

Rapperswil-Jona Lakers – Kloten 3:2 n.V.

Bis zur 45. Minute sah es danach aus, als würden die Lakers die 8. Niederlage in Folge kassieren. Die Gäste führten dank Treffern von Tyler Morley (22.) und Reto Schäppi mit seinem 1. Saisontreffer (33.) 2:0. Doch dann schafften Malte Strömwall und Gian-Marco Wetter noch den Ausgleich, ehe Dominic Lammer in der 2. Minute der Verlängerung die Wende perfekt machte. Während Kloten den Sprung in die Play-In-Ränge verpasste, verteidigten die Lakers ihren Platz in den Top 6.

Lugano – Biel 6:0

Am Freitag musste Luca Fazzini das Eis gegen Kloten wegen Magendarmbeschwerden noch vorzeitig verlassen. Im Heimspiel gegen Biel war das Lugano-Urgestein wieder auf den Punkt bereit. Seine Treffer in der 7. und 23. Minute brachten die Tessiner auf die Siegerstrasse. Fazzini wurde von einem Teamkollegen gar noch übertroffen: Mike Sgarbossa konnte sich als Dreifachtorschütze feiern lassen. Während Biel zum vierten Mal in Serie tauchte, orientiert sich Lugano in der Tabelle weiter nach oben.

Ambri-Piotta – Freiburg 4:2

Nach drei Siegen de suite setzte es für Freiburg wieder einmal eine Niederlage ab. Nachdem Dominik Zwerger Ambri nach nur 80 Sekunden in Führung gebracht hatte, drehten die Saanestädter dank Jacob de la Rose und Lucas Wallmark im Mitteldrittel zwar die Partie. Die Leventiner gaben sich aber noch nicht geschlagen und zwangen das Glück im Schlussabschnitt wieder auf ihre Seite. Michael Joly, Manix Landry und Miles Müller (ins leere Tor) machten aus dem 1:2 ein 4:2.

Ajoie – Genf-Servette 2:0

Zu einem seltenen Erfolgserlebnis kam Schlusslicht Ajoie. Die Jurassier, die bereits am Vortag Lausanne beim 2:3 n.V. vor Probleme gestellt hatten, schlugen Genf-Servette 2:0 und feierten im 24. Saisonspiel den 4. Sieg. Jonathan Hazen brachte das Heimteam bereits in der 3. Minute im Powerplay in Führung, Jerry Turkulainen machte mit einem «Empty Netter» 37 Sekunden vor Schluss alles klar.

Resultate