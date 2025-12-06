Der SCB schlägt Langnau zuhause mit 5:1 und gewinnt damit auch das dritte «Tatzenderby» der Saison.

Lausanne feiert beim 2:1 gegen Biel den 5. Sieg in Serie, Genf-Servette besiegt Ajoie mit 6:1.

SC Bern – Langnau 5:1

In der Tabelle mögen die SCL Tigers noch vor dem SCB klassiert sein, im Direktvergleich sind die Stärkeverhältnisse jedoch umgekehrt verteilt. Nach zwei knappen Siegen mit nur einem Tor Unterschied war das dritte Kantonsderby eine klare Angelegenheit für den SCB. Zum Berner Matchwinner avancierte Emil Bemström. Der Schwede erzielte in der 11. Minute das 2:0 für das Heimteam und war kurz vor Ende des zweiten Drittels für das 3:0 besorgt. Beim zweiten Treffer erwischte er Tigers-Keeper Luca Boltshauser aus spitzem Winkel sehenswert über der Schulter. Auf den Anschlusstreffer Langnaus (52.) reagierte Marco Lehmann umgehend (54.).

Biel – Lausanne 1:2

Dank dem fünften Sieg in Serie hat Lausanne seine Stellung als erster Verfolger von Leader Davos untermauert. Die Waadtländer gerieten in Biel in der 7. Minute unglücklich in Rückstand, als Verteidiger Inaki Baragano die Scheibe mit dem Schlittschuh ins Tor lenkte. Im Schlussdrittel gelang Lausanne die Wende. Top-Torschütze Thé Rochette markierte mit seinem 16. Saisontreffer das 1:1 (44.). Vier Minuten später traf Drake Caggiula zur erstmaligen Führung, die bis zur Sirene Bestand hatte. Biel liess fünf Überzahlsituationen ungenutzt verstreichen und kassierten selber keine Strafe.

Genf-Servette – Ajoie 6:1

Genf-Servette hat sein kleines Zwischentief beendet und gegen Ajoie einen klaren Heimsieg eingefahren. Die Genfer konnten sich dabei auf seine starke Söldner-Fraktion verlassen. Mit Sakari Manninen (5./59.), Jesse Puljujärvi (25.), Jimmy Vesey (29./34.) und Simas Ignatavicius (50.) trugen sich nur Ausländer in die Torschützenliste ein.

Resultate