In der National League bezwingen die ZSC Lions den Meister aus Genf 4:2 und behaupten die Tabellenspitze souverän.

Bern lässt den Lakers beim 4:0 keine Chance.

Verfolger Zug reagiert auf die Niederlage am Freitag und siegt 4:2 in Ambri.

Lausanne feiert gegen Lugano den 7. Sieg in Serie.

ZSC Lions – Genf-Servette 4:2

Die ZSC Lions haben gegen Meister Genf den 5. Sieg in Serie gefeiert. In der Swiss-Life-Arena standen die Gäste schon früh auf verlorenem Posten: Bereits nach 12 Minuten hiess es 3:0 für die Lions. Robert Mayer räumte seinen Kasten und machte für Gauthier Descloux Platz. Zuvor hatte der Genfer Nummer-1-Keeper zwei Gegentore durch Derek Grant – wobei er beim 0:2 überhastet aus dem Tor geeilt war – und eines durch Rudolfs Balcers kassiert. Teemu Hartikainen im Powerplay (57.) und Noah Rod (59.) trafen zu spät.

Legende: Zwingen den Meister in die Knie Die ZSC Lions. Keystone/Christian Merz

Bern – Rapperswil-Jona Lakers 4:0

Die Lakers kommen nicht vom Fleck. In Bern setzte es für die Mannschaft von Trainer Stefan Hedlund eine 0:4-Niederlage und die 5. Pleite in Serie ab. Für den Triumph der «Mutzen», die sich vor heimischem Publikum für die 0:7-Klatsche in Davos am Vortag rehabilitieren konnten, zeichnete Benjamin Baumgartner mit einem Hattrick verantwortlich. Der Österreicher erzielte in der 8. Minute den Führungstreffer und war in der 33. Minute auch für das 2:0 besorgt. Im 3. Abschnitt sorgte er mit einem Abstauber dann für die Entscheidung. Kurz vor Schluss erzielte Tristan Scherwey gar noch das 4:0.

Legende: Glänzt gegen die Lakers mit einem Hattrick Benjamin Baumgartner. Keystone/Peter Schneider

Ambri-Piotta – Zug 2:4

Nach der überraschenden Niederlage gegen Kloten am Freitag kehrte Zug in Ambri auf die Siegerstrasse zurück. Den frühen Zuger Führungstreffer konnte Inti Pestoni in Überzahl noch ausgleichen. Das 2:1 kurz vor der 2. Sirene durch Marc Michaelis brachte die Leventiner dann aus dem Konzept. Zug dominierte das Schlussdrittel und konnte durch Lino Martschini in der 44. Minute auf 3:1 erhöhen. 6 Minuten später brachte Tommaso de Luca die Hoffnung mit dem Anschlusstreffer zurück. Bis zum Schluss rannten die Gastgeber an. Der Ausgleich fiel aber nicht mehr, im Gegenteil: Mit einem Slapshot traf Leon Muggli zum entscheidenden 4:2

Lausanne – Lugano 4:1

Lugano bleibt einer der «Lieblingsgegner» von Lausanne. Die Waadtländer feierten einen 4:1-Heimsieg gegen die Tessiner und reihten dabei ihren 7. Sieg in Serie aneinander. Nach einem Shorthander durch Mark Arcobello reagierte Lausanne und schaffte im Mitteldrittel dank Toren von Jason Fuchs, Damien Riat in Überzahl und Ken Jäger die Wende. Théo Rochette machte beim 3. Sieg im 3. Saisonduell mit Lugano den Deckel drauf (47.).

SCL Tigers – Biel 2:1

Die SCL Tigers konnten vor eigenem Anhang den 3. Derby-Sieg der Saison gegen Biel bejubeln. Die Emmentaler schlugen die Seeländer 2:1. Den Game-Winner erzielte Julian Schmutz 10 Minuten vor Schluss. Zuvor hatte sein Team einen 0:1-Rückstand durch Viktor Lööv korrigiert. Der letztjährige Playoff-Finalist, der 37:25 Abschlüsse verzeichnete, rannte dem Ausgleich am Schluss vergeblich hinterher. Während die Tigers damit ein Sechspunkte-Wochenende feierten, wartet Biel auf die ersten Punkte im Dezember.

Kloten – Ajoie 2:3 n.V.

44 Sekunden vor Schluss erzwang Ajoie in Kloten noch eine Verlängerung. Damiano Ciaccio hatte längst einem sechsten Feldspieler Platz gemacht, und prompt war Frédérik Gauthier erfolgreich. In der Overtime machten die Jurassier die Wende durch T.J. Brennan perfekt. Die Mannschaft von Christian Wohlwend feierte damit nach zuletzt 5 Niederlagen wieder einmal einen Sieg. Zuvor hatte Kloten einen 0:1-Rückstand im Schlussdrittel in ein 2:1 gedreht.