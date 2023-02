Legende: Der ZSC am Boden Die Leventiner treten die Heimreise mit 2 Punkten an. Freshfocus/Andy Müller

Trotz vermeintlichem Siegtreffer in der Verlängerung muss der ZSC gegen Ambri-Piotta als Verlierer vom Eis.

Nach 6 Niederlagen in Folge gewinnt der EHC Kloten wieder einmal. Gegen den SC Bern setzt sich der Aufsteiger mit 3:2 durch.

Im Abendspiel ab 20:00 Uhr treffen Leader Genf-Servette und Fribourg-Gottéron aufeinander.

ZSC Lions – Ambri 1:2 n.V.

Die Verlängerung zwischen den ZSC Lions und Ambri-Piotta bot noch einmal richtig Spannung. Der Teppich in Zürich war bereits ausgerollt, das Heimteam jubelte über den (vermeintlichen) Sieg. Doch während auf dem Eis die Vorbereitungen für die Best-Player-Ehrung bereits liefen, schauten sich die Schiedsrichter den Siegtreffer von Alexandre Texier nach einer Coaches Challenge von Luca Cereda noch einmal genauer an. Und stellten fest, dass bei der Schussabgabe des Franzosen Ambri-Schlussmann Janne Juvonen behindert wurde. Der Teppich musste wieder eingerollt werden, die Partie ging weiter. Und die Tessiner machten die Wende nach zwischenzeitlichem 0:1-Rückstand perfekt: Filip Chlapik erzielte 10 Sekunden vor Ende der Verlängerung das 2:1. Doch auch dieses Tor schauten sich die Unparteiischen noch einmal an – wieder nach einer Coaches Challenge. Grund dafür war ein Kontakt zwischen Tim Heed und ZSC-Torhüter Simon Hrubec. Da aber der Treffer nicht unmittelbar nach der Berührung geschah, zählte das Tor. Ambri behielt in der Verlängerung das bessere Ende für sich und feierte den 4. Auswärtssieg in Folge.

Kloten – Bern 3:2

Am Samstag ging der SC Bern nach zuvor 3 Niederlagen in Folge wieder einmal als Sieger vom Eis. Gegen den Kantonsrivalen aus Biel fuhren die «Mutzen» einen 4:0-Sieg ein. Den Schwung konnte die Mannschaft von Trainer Toni Söderholm aber nicht ins Zürcher Unterland mitnehmen. Gegen den Aufsteiger aus Kloten kassierten die Berner eine knappe Niederlage. Das 3:2-Siegtor für die Flughafenstädter erzielte Arttu Ruotsalainen zur Spielmitte. Für den Finnen war es das Saisontor Nummer 16 und bereits der 8. Powerplay-Treffer. Für Bern markierte Chris DiDomenico mit dem zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich sein 3. Tor innerhalb von 20 Stunden. Dank diesem Sieg beendet Kloten eine Negativserie von 6 Spielen und hält sich damit weiter in den Pre-Playoff-Rängen.