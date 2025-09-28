Lausanne feiert gegen Bern den 3. National-League-Sieg in Serie und rückt auf 4 Punkte an Leader Davos heran.

Legende: Jubeln in einem Meer von Plüschtieren Die Lausanner Spieler. Keystone/Valentin Flauraud

Lausanne hat in der National League einen spektakulären Schlagabtausch gegen den SC Bern für sich entschieden. Die Waadtländer setzten sich mit 6:3 durch.

Der Start war Lausanne allerdings missglückt. Benjamin Baumgartner erzielte in der 11. Minute in Überzahl verdient das 1:0 für die Berner. Das Team von Geoff Ward konnte jedoch reagieren. Floran Douay glich in der 15. Minute aus – und löste damit einen Regen von Plüschtieren auf dem Eis aus, die für einen guten Zweck an wohltätige Organisationen in der Region gespendet werden.

Spannung im Schlussdrittel

Die Wende gelang dem Heimteam dank Toren von Antti Suomela (17.) und Drake Caggiula (20.) noch im Startdrittel. Nach Jason Fuchs' Tor zum 4:1 (32.) brachten Mats Alge (33.) und erneut Baumgartner (44.) die Spannung zurück. Das Comeback schaffte der SCB jedoch nicht: Damien Riat entschied die Partie mit einem späten Doppelpack (57.).

National League