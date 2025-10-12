Legende: Früh in Feierlaune Die Davoser bejubeln den Treffer zum 1:0 in der 4. Minute. Keystone/Jürgen Staiger

Davos baut die Tabellenführung in der National League dank des 2:1-Heimerfolgs über Bern aus.

Genf schlägt Lausanne im Derby 5:3 und rückt den Waadtländern auf die Pelle.

Lugano zittert sich in Pruntrut zu einem 2:1 über Ajoie.

Davos – Bern 2:1

Bern hat erstmals unter dem neuen Trainer Heinz Ehlers verloren. Beim 1:2 gegen Davos erwachten die Berner zu spät. Nachdem Emil Bemström den SCB sieben Minuten vor dem Ende wieder herangebracht hatte, sahen die «Mutzen» plötzlich die Möglichkeit, beim souveränen Leader der National League doch noch mindestens einen Punkt zu entführen. Doch Luca Hollenstein im Gehäuse der Davoser liess sich nicht mehr bezwingen und konnte mit seinem Team den 13. Sieg im 14. Spiel bejubeln. Dass die Mannschaft von Josh Holden an diesem Sonntagnachmittag überhaupt einmal um den Sieg zittern müsste – darauf deutete in den Startminuten wenig hin. Nach Toren von Filip Zadina und Simon Knak hatte es schon nach sechs Minuten 2:0 für den HCD gestanden.

Genf-Servette – Lausanne 5:3

Es war eine Schmach, die Genf-Servette Mitte September über sich ergehen lassen musste. Gleich eine 0:11-Abreibung setzte es gegen Lausanne ab. Im zweiten Spiel unter Ville Peltonen waren die Genfer auf Wiedergutmachung aus. Diese gelang: Mit 5:3 setzten sich die «Grenat» am Sonntagnachmittag in einer abermals spektakulären Partie durch. Théo Rochette gelangen zwar wie beim Lausanner Schützenfest abermals drei Treffer, nach dessen zwischenzeitlichem Führungstor zum 3:2 (30.) wussten die Genfer aber diesmal zu reagieren. Josh Jooris und Simas Ignatavicius wendeten die Partie innert sieben Minuten noch vor der zweiten Pause wieder zu Gunsten des Heimteams. Der erste Treffer des jungen Letten mit Schweizer Lizenz, der in zehn Tagen seinen 18. Geburtstag feiert, sollte der siegbringende sein.

Ajoie – Lugano 1:2

Im zweiten Einsatz nach seiner langen Verletzungspause zeigte Ajoies Hoffnungsträger Jerry Turkulainen seine Qualitäten. Der Finne brachte das Team von Greg Ireland kurz vor der ersten Pause im Powerplay in Führung. Er verwertete einen Pass seines Landsmannes Julius Nättinen. Die Tessiner rannten dem Rückstand lange hinterher. Erst Mike Sgarbossa konnte die Luganesi wieder auf Augenhöhe schiessen (35.). Und als sich in der 52. Minute eigentlich eine gute Möglichkeit für das abgeschlagene Schlusslicht auf die erneute Führung bot, brach stattdessen das Ungemach über die Jurassier herein. Lorenzo Canonica entwischte in Unterzahl und erzielte für Lugano das erlösende 2:1.

