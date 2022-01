Am ersten Spieltag im neuen Jahr duellieren sich die ZSC Lions mit Freiburg. Bern gegen Biel findet nicht statt.

National League am Sonntag

Legende: Waren zuletzt kaum zu stoppen John Quenneville (links) und Justin Azevedo von den ZSC Lions. Freshfocus

Corona machte nicht nur dem Spengler Cup einen Strich durch die Rechnung, sondern auch der National League. So findet am ersten Spieltag im neuen Jahr am 2. Januar nur 1 statt der ursprünglich 5 geplanten Partien statt. Im Hallenstadion messen sich die ZSC Lions mit Leader Freiburg. Die Partie zwischen Biel und Bern musste kurzfristig abgesagt werden.

Letzte Freiburger Niederlage ausgerechnet gegen ZSC

Auch im neuen Tabellenformat, in welchem die Anzahl Punkte pro Spiel ausschlaggebend sind, führen die Freiburger die National League souverän an. Die «Drachen» sind das einzige Team, das im Schnitt über 2 Punkte pro Spiel gewinnt. 11 der letzten 12 Partien konnten die Saanestädter siegreich gestalten. Die einzige Niederlage resultierte ausgerechnet: auswärts gegen die ZSC Lions.

Am 30. November unterlagen die Freiburger den «Löwen» 4:5 im Penaltyschiessen, nachdem sie in der regulären Spielzeit 2:1, 3:2 und 4:3 geführt hatten. Die anderen beiden Direktduelle gewann Gottéron jeweils knapp mit 1:0 bzw. 4:3 n.P.

ZSC-Trio in Hochform

Bei den Lions zeigte sich zum Jahresabschluss vor allem die Ausländer-Linie um John Quenneville, Marcus Krüger und Justin Azevedo in beneidenswerter Form. Bei den 3 Siegen gegen Davos, Ajoie und die SCL Tigers kam das Trio auf 18 (!) Skorerpunkte, wobei vor allem Quenneville (4 Tore/4 Assists) und Azevedo (1 Tore/6 Assists) gross auftrumpften. Man darf gespannt sein, wie Freiburg-Coach Christian Dubé diese Linie stoppen will.