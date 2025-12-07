Legende: Brachte den Freiburgern offensichtlich Glück Der Samichlaus kam vor der Partie gegen Davos auf einen Besuch vorbei. Estelle Vagne/freshfocus

Leader Davos taucht in der National League bei Freiburg mit 0:4.

Die ZSC Lions schlagen Rapperswil-Jona zuhause mit 3:1, der SCB besiegt Lugano mit demselben Resultat.

Kloten feiert gegen Ambri-Piotta einen seltenen Sieg (2:1).

Fribourg-Gottéron – Davos 4:0

Fribourg-Gottéron hat Leader Davos im dritten Saisonduell eindrücklich in die Schranken gewiesen. Das Heimteam dominierte die Bündner nicht nur bei den Anzahl Schüssen (40:17), sondern auch auf der Anzeigetafel. 4:0 lautete das Skore bei der Schlusssirene. Für Freiburg waren zwei Torschützen doppelt erfolgreich. Nathan Marchon erzielte das erste (8.) und das letzte Tor (55.), Jacob de la Rose war für die Treffer zum 2:0 (28.) und 3:0 (38.) zuständig. Davos blieb zum erst zweiten Mal in dieser Saison ohne Tor, liegt aber immer noch mit 12 Punkten Vorsprung an der Spitze.

ZSC Lions – Lakers 3:1

In seinem 57. Spiel in der National League hat es für Jan Schwendeler geklappt. Der ZSC-Verteidiger wurde in der 24. Minute von Teamkollege Sven Andrighetto in Szene gesetzt und traf zum ersten Mal überhaupt in der höchsten Schweizer Spielklasse. Schwendelers Tor zum 2:0 kam der Vorentscheidung gleich. Die Lakers kamen im Schlussdrittel durch Nico Dünners Tor in Überzahl zwar noch einmal heran (47.), der Ausgleich wollte den St. Gallern aber nicht mehr gelingen. Die Lions nähern sich damit wieder auf drei Punkte an den Strich an.

Lugano – SCB 3:1

Keine 24 Stunden nach dem Sieg im «Tatzenderby» gegen die SCL Tigers musste der SC Bern in Lugano ran. Zumindest in Unterzahl waren den Gästen die Strapazen noch anzusehen. Die Berner, die statistisch das zweitbeste Boxplay der Liga stellen, kassierten sämtliche Gegentreffer mit einem Mann weniger auf dem Eis. Einar Emanuelsson (11.), Dario Simion (31.) und Luca Fazzini (44.) trafen für das Heimteam.

Kloten – Ambri-Piotta 2:1

Nach vier Niederlagen in Serie hat Kloten wieder einmal drei Punkte eingefahren. Die «Flughafenstädter» führten dank Tyler Morley (13.) und Axel Simic (46.), ehe Ambri-Piotta die Schlussoffensive lancierte. Zu mehr als dem 1:2 durch Chris DiDomenico (60.) in Überzahl reichte es den Gästen jedoch nicht. Kloten feiert damit zum ersten Mal in dieser Saison einen Sieg gegen ein Tessiner Team.

Resultate