Legende: Lange war nichts zu holen Biels Markus Sylvegard vor dem Zuger Tor. Freshfocus/Mike Wiss

Der EV Zug gerät zuhause gegen Biel trotz 4:0-Führung noch einmal in Bedrängnis.

Die Rapperswil-Jona Lakers setzen ihre Siegesserie gegen Ajoie fort und nähern sich dem Klubrekord.

Zug – Biel 4:3

Zwei Minuten vor Schluss setzten die Bieler in Zug alles auf eine Karte und ersetzten Keeper Harri Säteri durch einen 6. Feldspieler. Nach einem furiosen Schlussdrittel der Gäste lag der Ausgleich in der Luft. Nach einem geblockten Schuss durch Jan Kovar konnte der EVZ die Scheibe bis zur Schlusssirene vom eigenen Gehäuse fernhalten. Die Zuger hatten sich bis zum Ende des zweiten Drittels einen scheinbar komfortablen 4:0-Vorsprung erspielt. Im Schlussabschnitt belohnten sich die Gäste aus dem Seeland dann aber doch noch für ihre Angriffsbemühungen. Marcus Sylvegard, Yanick Sablatnig und Nolan Cattin brachten innert 10 Minuten die Hoffnung auf etwas Zählbares zurück. Letztlich wog die Hypothek aber zu schwer, so dass die Bieler die Heimreise mit leeren Händen antreten mussten.

Rapperswil-Jona Lakers – Ajoie 3:2

Unterschiedlicher könnten die Gefühlswelten bei Rapperswil-Jona und Ajoie kaum sein: Während die Lakers den 7. Sieg in Folge bejubeln konnten, komplettierten die Jurassier beim Gastspiel am Obersee das «Niederlagen-Stängeli». Damit fehlt den Lakers nur noch ein weiterer Erfolg zur Egalisierung des Klubrekords aus der Saison 2000/01. Den Sieg gegen das Schlusslicht mussten sich die St. Galler härter erarbeiten als wohl gedacht. Nach dem Anschlusstreffer durch Philip-Michaël Devos in der 57. Minute war Ajoie plötzlich wieder dran. In der vorletzten Minute hatte Jonathan Hazen sogar den Ausgleich auf dem Stock, er traf jedoch nur das Lattenkreuz.

Resultate