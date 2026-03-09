In der 1. Play-In-Runde treffen ab Donnerstag die Lakers und Zug sowie Bern und Biel aufeinander. Der Puckeinwurf zu den Playoff-Viertelfinals folgt dann am 20. März. Alle Infos im Überblick.

Wer, wann, wo? Alle Infos zu den Play-In- und Playoff-Duellen

Legende: Emotionen garantiert Im Play-In kommt es zum Kantonsderby zwischen Bern und Biel. Keystone/CHRISTIAN BEUTLER

Play-Ins: Wer spielt?

Rapperswil-Jona Lakers (7.) - Zug (8.)

Direktduelle in dieser Saison 3:1 (8:4 Punkte)

in dieser Saison 3:1 (8:4 Punkte) Formkurve : Die Lakers steigen nach dem 6. Sieg aus den letzten 7 Spielen mit Selbstvertrauen in die Play-Ins: Die letzten 4 Partien gewannen sie allesamt (gegen Teams der unteren Tabellenhälfte). Die Zuger haben von den letzten 10 Spielen deren 4 gewonnen.

: Die Lakers steigen nach dem 6. Sieg aus den letzten 7 Spielen mit Selbstvertrauen in die Play-Ins: Die letzten 4 Partien gewannen sie allesamt (gegen Teams der unteren Tabellenhälfte). Die Zuger haben von den letzten 10 Spielen deren 4 gewonnen. Gut zu wissen: Malte Strömwall, der zweitbeste Skorer der Lakers, spielt nächste Saison bei den ZSC Lions. Die Fans der Rosenstädter können den Schweden also nicht mehr lange geniessen.

Bern (9.) - Biel (10.)

Direktduelle in dieser Saison 3:1 (8:4 Punkte)

in dieser Saison 3:1 (8:4 Punkte) Formkurve: Von den letzten 6 Partien hat der SCB nur eine gewonnen. Die Berner blieben in den letzten Wochen vor allem offensiv punkto Effizienz einiges schuldig. Bei den Bielern zeigte die Tendenz zuletzt nach oben. In den letzten 12 Spielen punktete der EHCB 8 Mal und erreichte dank dem 5:1-Sieg im Showdown gegen Langnau die Play-Ins.

Von den letzten 6 Partien hat der SCB nur eine gewonnen. Die Berner blieben in den letzten Wochen vor allem offensiv punkto Effizienz einiges schuldig. Bei den Bielern zeigte die Tendenz zuletzt nach oben. In den letzten 12 Spielen punktete der EHCB 8 Mal und erreichte dank dem 5:1-Sieg im Showdown gegen Langnau die Play-Ins. Gut zu wissen: Beide Teams haben einen Trainerwechsel vorgenommen, um die Saison noch zu retten. Der SCB trennte sich schon Anfang Oktober von Jussi Tapola und installierte Heinz Ehlers, bei Biel folgte im Januar Christian Dubé auf Martin Filander. Die beiden neuen Coaches erreichten mit der Play-In-Teilnahme immerhin das Minimalziel. Ob einer der beiden gar noch zum Playoff-Helden wird?

Wann und wo wird gespielt?

Los geht es am Donnerstag mit den Play-Ins. Die beiden schlechter klassierten Teams – Zug und Biel – spielen zuerst zuhause. Das Rückspiel findet dann am Samstag statt. Am Montag und Mittwoch in der kommenden Woche wird dann die 2. Runde der Play-Ins gespielt, wenn der Verlierer aus dem Duell 7. vs. 8. auf den Sieger der Affiche 9. vs. 10. trifft. Das besser klassierte Team spielt zuerst auswärts.

Modus

Was ist, wenn ein Play-In-Duell unentschieden ausgeht? Im Hinspiel gibt es auch bei einem Unentschieden keine Verlängerung. Es zählt das Gesamtskore nach 120 Minuten. Steht es nach Hin- und Rückspiel Unentschieden, folgt eine Endless Overtime. Es wird so lange Fünf-gegen-Fünf gespielt, bis eine Mannschaft ein Tor erzielt.

Wann starten die Playoffs?

Genf (3. nach der Regular Season) - Lausanne (6.)

ZSC (4.) – Lugano (5.)

Zwei Affichen im Rahmen der Playoff-Viertelfinals (Serien best of 7) stehen bereits fest.

Zudem wird das am schwächsten klassierte Team, das in den Play-Ins weiterkommt, auf Qualisieger Davos treffen. Das andere Play-In-Team auf Fribourg-Gottéron.

Los geht es mit den Playoffs am Freitag, 20. März. Am 1. Playoff-Tag werden Davos und Freiburg im Einsatz stehen, am 2. Tag (Samstag) kommt es zu den Duellen 3. vs. 6. und 4. vs. 5. Danach geht es abwechselnd im 2-Tages-Rhythmus weiter.

Weitere Daten im Endspurt der National-League-Meisterschaft 2025/26:

Viertelfinals: 22./23. März – 24./25. März – 26./27. März – evtl. 28./29. März – 30./31. März – 1./2. April

22./23. März – 24./25. März – 26./27. März – evtl. 28./29. März – 30./31. März – 1./2. April Halbfinals: 4. April / 6. April / 8. April / 10. April – evtl. 12. April / 14. April / 16. April

4. April / 6. April / 8. April / 10. April – evtl. 12. April / 14. April / 16. April Final: 18. April / 20. April / 22. April / 25. April – evtl. 26. April / 28. April / 30. April

Es werden keine Serien vorgezogen.

Am Samstag, 21. März, startet zudem die Playout-Serie (best of 7) zwischen Ambri-Piotta und Ajoie. Eine Liga-Qualifikation (best of 7) würde am 15. April starten. Sie wird nur dann zur Austragung gelangen, sofern die aufstiegswilligen Visp oder La Chaux-de-Fonds (die beiden Teams treffen im Halbfinal ab 13. März aufeinander) Swiss-League-Meister werden.

Service