Bevor sich die National League bis zum 2. Januar in eine kurze Pause verabschiedet und stattdessen der Spengler Cup in den Fokus rückt, bietet der Dienstagabend in der Top-Liga der Schweizer Meisterschaft nochmals das volle Pensum. Folgende sieben Partien sind ab 19:45 Uhr in der Eishockey-Audio-Konferenz bei SRF Trumpf:
- ZSC Lions - Biel (live aus dem Stadion)
- EV Zug - HC Davos (live aus dem Stadion)
- SC Bern - Rapperswil-Jona Lakers (live aus dem Stadion)
- EHC Kloten - Fribourg-Gottéron (live aus dem Stadion)
- Genf-Servette - Lausanne
- SCL Tigers - HC Lugano
- Ambri-Piotta - Ajoie