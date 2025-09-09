 Zum Inhalt springen

National League heute Dienstag Letzte Runde vor der Festtagspause: Audio-Konferenz mit 7 Partien

Verfolgen Sie das heutige Geschehen in der National League bei SRF in der Audio-Konferenz.

09.09.2025, 08:54

Bevor sich die National League bis zum 2. Januar in eine kurze Pause verabschiedet und stattdessen der Spengler Cup in den Fokus rückt, bietet der Dienstagabend in der Top-Liga der Schweizer Meisterschaft nochmals das volle Pensum. Folgende sieben Partien sind ab 19:45 Uhr in der Eishockey-Audio-Konferenz bei SRF Trumpf:

  • ZSC Lions - Biel (live aus dem Stadion)
  • EV Zug - HC Davos (live aus dem Stadion)
  • SC Bern - Rapperswil-Jona Lakers (live aus dem Stadion)
  • EHC Kloten - Fribourg-Gottéron (live aus dem Stadion)
  • Genf-Servette - Lausanne
  • SCL Tigers - HC Lugano
  • Ambri-Piotta - Ajoie

Resultate National League

