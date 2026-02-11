Legende: Muss den SCB verlassen Diego Piceci. Keystone/Marcel Bieri

Der bisherige Sportchef Diego Piceci wurde im Zuge der Umstrukturierung mit sofortiger Wirkung freigestellt. Seine Aufgaben werden künftig in einer neuen Struktur aufgefangen. Eine Schlüsselrolle soll dabei Pascal Signer einnehmen, wie die Berner am Mittwoch mitteilten.

Der bisherige Chief Operating Officer (COO) wechselt intern in den Sportbereich und bekleidet ab Mai 2026 die neu geschaffene Position des «Chief Hockey Officer» (CHO). Signer verantwortet künftig die organisatorische und strukturelle Führung des gesamten Sports, inklusive der Frauenabteilung und des Nachwuchses.

Nächste Klublegende im Management

Prominenten Zuwachs erhält das Management durch Simon Moser. Der langjährige SCB-Captain, der seine Aktivkarriere verletzungsbedingt beenden musste, bleibt dem Klub erhalten. Er tritt im Mai die Stelle als Teammanager an. In dieser Funktion soll Moser schrittweise an die organisatorische Verantwortung rund um den Spielbetrieb der ersten Mannschaft herangeführt werden.

National League