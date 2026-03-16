Legende: Bejubelt sein Tor zum 2:1 Lakers-Center Victor Rask (r.). Freshfocus/Claudio de Capitani

Die ersten 17 Minuten dieser Play-In-Affiche der 2. Runde boten einiges an Spektakel und sorgten auch bereits für alles Zählbare im Hinspiel.

Eigentlich legte Bern wie die Feuerwehr los, doch Rapperswil-Jona traf im Kampf um das letzte Playoff-Ticket zuerst: Topskorer Tyler Moy gewann erst das Bully, kam wieder an die Scheibe und stellte nach nur 103 Sekunden mittels Ablenker auf 1:0.

Die Berner Antwort liess nicht lange auf sich warten: Nach einem Puckgewinn in der Mittelzone stand Miro Aaltonen goldrichtig und schob zum Ausgleich ein.

Rask mit der Entscheidung

Kurz nach Ablauf der Startviertelstunde musste erst Marco Müller in die Kühlbox (hoher Stock), ehe Dominic Lammer nur 11 Sekunden später die Lakers-Überzahl mit einem Haken zunichte machte.

Beim anschliessenden 4 gegen 4 waren aber trotzdem die Gäste erfolgreich. Auch Victor Rask hatte bei seinem Tor zum 2:1 relativ leichtes Spiel. Es sollte am Ende der Siegtreffer sein. Nur eine Minute davor hatte Berns Marco Lehmann alleine vor Lakers-Goalie Melvin Nyffeler die Führung verpasst.

Die Berner blieben in der Folge einiges schuldig und konnten nicht mehr reagieren. Zuvor waren dem SCB 6 Siege in Folge vor heimischem Publikum gegen die St. Galler gelungen.

So geht es weiter

Das Rückspiel steigt am Mittwoch, 18. März in Rapperswil-Jona (20:00 Uhr). Sollte das Gesamtskore am Ende ausgeglichen sein, käme es zu einer Endless Overtime: Es wird so lange Fünf-gegen-Fünf gespielt, bis eine Mannschaft ein Tor erzielt.

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