Fribourg-Gottéron startet mit einem neuen Trainer in die neue Saison. Die Erwartungen sind hoch, die Träume gross.

Im Trainerbusiness geht es zuweilen schnell. Eine Negativserie kann einen Coach jederzeit den Job kosten. Der Nachfolger steht oft schon bereit. Und hat dann die Aufgabe, eine kriselnde Mannschaft möglichst schnell wieder auf Kurs zu bringen.

Roger Rönnberg hatte da etwas mehr Vorlaufzeit. Seit Mai 2024, also noch vor Beginn der abgelaufenen Spielzeit, ist klar, dass der Schwede den Posten als Headcoach bei den Freiburgern übernehmen wird. Lars Leuenberger, der das Team nach der Entlassung von Pat Emond im vergangenen Dezember übernahm und am Spengler Cup wenige Tage später zum ersten Titel der Klubgeschichte führte, bleibt als Assistent Teil des Trainerteams.

Hoher Druck

Rönnberg ist der Inbegriff von Kontinuität. Und Erfolg. Der 54-Jährige stand in den letzten 12 Jahren bei Frölunda Göteborg an der Bande. Zweimal gewann das Team unter ihm den Meistertitel, sogar viermal die Champions Hockey League. Entsprechend gross sind die Vorschusslorbeeren für den neuen Gottéron-Headcoach. Aber auch die Erwartungshaltung.

«Natürlich spüre ich Druck. Aber ich bin das gewohnt. Es ist Teil meines Lebens. Wer mit dem Druck im Profisport nicht umgehen kann, sollte etwas anderes machen», sagt Rönnberg bei einem Besuch im Training. Für den Schweden ist es die erste Trainerstation im Ausland. Bisher habe er nur positive Überraschungen erlebt; die Einstellung der Spieler, die Organisation im Klub, «es macht sehr viel Spass», lautet Rönnbergs erstes Fazit.

Grosses Selbstvertrauen

Dass man in Freiburg vom ersten Meistertitel der Klubgeschichte träumt, ist ein offenes Geheimnis. Und dass Rönnberg das vielleicht entscheidende Puzzlestück auf dem Weg dahin sein könnte, ebenfalls. Als Ziel ausgerufen hat man den Titelgewinn verständlicherweise nicht. «Das Ziel des Klubs sind die Top 6, aber der Traum ist der Titel», so Rönnberg, dem ein gesundes Selbstvertrauen nachgesagt wird.

Ein guter Saisonstart würde auf dieser Mission helfen. Entscheidend ist er für Rönnberg aber nicht. «Schauen sie, wie es letztes Jahr gelaufen ist. Bis Weihnachten hatte das Team eine sehr schwierige Zeit, danach war man plötzlich Anwärter auf den Titel.»

Resultate