Nächstes NL-Spiel kann nicht stattfinden

Auch das letzte noch im Programm verbliebene Spiel der National League vom Dienstag musste kurzfristig verschoben werden. Wegen weiterer Quarantäne-Anordnungen kann Genf-Servette nicht zum Heimspiel gegen Ambri-Piotta antreten.

Ambri und Lugano künftig vor weniger Fans

Ambri-Piotta und der HC Lugano müssen ihre nächsten Heimspiele in der National League vor weniger Fans austragen. Aufgrund der Omikron-Variante hat der Kanton Tessin beschlossen, die Kapazität bei Grossanlässen bis am 16. Januar zu beschränken. Die Stadien dürfen maximal zu zwei Dritteln ausgelastet werden, Stehplätze sind nicht erlaubt. Zudem gilt neben 2G auch eine Maskenpflicht.

Zgraggen ab nächster Saison beim SC Bern

Der SC Bern verpflichtet für die nächsten beiden Saisons den Verteidiger Jesse Zgraggen. Der in Kanada geborene 28-Jährige spielt derzeit für den HC Davos. In der letzten Saison gewann er mit dem EV Zug den Meistertitel. Für Ambri-Piotta, Zug und Davos bestritt er bisher 365 Spiele in der National League (65 Skorerpunkte).