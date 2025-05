Legende: Stemmte gleich in der 1. Saison den Meisterpokal in die Höhe Marco Bayer. Keystone/Jean-Christophe Bott

Bayer bleibt ZSC-Trainer

Es hatte sich angedeutet, nun bestätigten die ZSC Lions auf ihren Kanälen, dass Marco Bayer Headcoach bleibt. Der 52-Jährige hatte im Dezember 2024 das Traineramt vom aus gesundheitlichen Gründen zurückgetretenen Marc Crawford übernommen und einen Vertrag für zweieinhalb Saisons unterschrieben. Es hätte immer noch die Möglichkeit bestanden, dass Bayer nach der Saison wieder ins Traineramt des Farmteams, der GCK Lions, zurückkehren könnte. Mit dem Gewinn der Champions Hockey League im Februar und dem Meistertitel im April 2025 hatte Bayer alle Argumente auf seiner Seite. Auch der Meistertrainer selbst wollte beim Fanionteam an der Bande bleiben.

Alina Müller verpasst mit Boston die Playoffs

Boston Fleet, das Team mit der Schweizer Nationalspielerin Alina Müller, hat in der Professional Women's Hockey League (PWHL) die Playoffs tatsächlich noch verpasst. Boston, im vergangenen Jahr noch im Playoff-Final, kassierte im letzten Spiel der Regular Season gegen Minnesota Frost eine 1:8-Klatsche. Es war die 5. Niederlage in den letzten 6 Spielen. Ein Punkt hätte für die Teilnahme an den Playoffs gereicht. Müller fehlte Boston weiterhin verletzt. Die Winterthurerin leidet an einer Verletzung am Unterkörper, die sie sich an der WM zugezogen hatte.

Grossbritannien und Italien steigen auf

Grossbritannien und Italien sind die Aufsteiger aus der zweithöchsten Division 1 und dürfen im Mai 2026 an der Weltmeisterschaft in der Schweiz teilnehmen. Die Briten holten sich am Schlusstag des Turniers in Rumänien mit dem 3:0-Sieg gegen Polen den nötigen Punkt zum sofortigen Wiederaufstieg souverän. Italien, das den Gastgeber mit 7:1 bezwang, profitierte von der Niederlage der Ukraine gegen Japan (2:3). Ein abschliessendes Unentschieden hätte den Osteuropäern zur Promotion gereicht.