Legende: Muss ein Spiel aussetzen Reto Berra. Freshfocus

Freiburg-Goalie Berra gesperrt

Fribourg-Gottéron muss im Kampf um den Qualifikationssieg in der National League im nächsten Spiel ohne Reto Berra auskommen. Der Goalie wurde für einen Stockendstoss gegen Anton Lander bei der 3:4-Niederlage vom Mittwoch in Zug sanktioniert und zusätzlich mit einer Busse von 2500 Franken belegt. Freiburg gastiert am Samstag in Lugano.

