Legende: Am Fünf-Nationen-Turnier gesiegt Die Schweizerinnen schlagen Deutschland 2:0. Keystone/Salvatore Di Nolfi

Erster Sieg in Vierumäki

Nach der Niederlage zum Auftakt gegen die Gastgeberinnen Finnland hat das Schweizer Frauen-Nationalteam den ersten Sieg eingefahren. Am Fünf-Nationen-Turnier in Vierumäki schlug das Team von Chefcoach Colin Muller die Deutschen mit 2:0. Kapitänin Lara Stalder traf in der 26. Minute im Powerplay zum 1:0, in der 48. Minute erhöhte Lisa Rüedi zum Endstand. Sandy Heim feierte gegen Deutschland im Tor einen Shutout. Am Freitag und Samstag folgen die weiteren Spiele am Länderturnier gegen Tschechien und Schweden.