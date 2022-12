Legende: Darf sich in der Nationalmannschaft zeigen Biels Gaëtan Haas. Keystone/PETER KLAUNZER

Haas wird nachnominiert

Patrick Fischer hat für das Heimturnier in Freiburg vom 15. bis 18. Dezember Gaëtan Haas nachnominiert. Der Bieler Center, für den ein Platz im Team freigehalten worden war, gab nach medizinischen Abklärungen grünes Licht für die Teilnahme. Damit kann Fischer auf 15 Stürmer zählen. Die Schweiz trifft an den «Swiss Ice Hockey Games» der Reihe nach auf Schweden (15. Dezember), Tschechien (17. Dezember) und Finnland (18. Dezember).

Nygren kehrt in die Heimat zurück

Magnus Nygren wird den HC Davos am Ende dieser Saison verlassen. Der 32-jährige Verteidiger hat sich gemäss einer Mitteilung der Bündner dazu entschieden, «aus familiären Gründen» in die schwedische Heimat zurückzukehren. Der Vertrag von Nygren, der mit Davos seine 6. Saison bestreitet, wäre noch bis 2024 gültig gewesen.

Biel verlängert mit Verteidigungstalent Delémont

Der EHC Biel hat den Ende Saison auslaufenden Vertrag mit Noah Delémont um zwei Jahre bis 2025 verlängert. Der 20-Jährige gehört hierzulande in der Verteidigung zu den grössten Talenten. Delémont bestritt bislang 63 Partien für die Seeländer in der National League, in denen er ein Tor und acht Assists erzielte.