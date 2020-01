Hiller MVP-Kandidat in der Champions Hockey League

Legende: Zeigte starke Leistungen in der CHL Biel-Keeper Jonas Hiller. Keystone

Biels Hiller MVP-Kandidat der CHL

Jonas Hiller ist einer von 5 Kandidaten für die Auszeichnung des besten Spielers (MVP) der Champions Hockey League 2019/20. Der 37-jährige Torhüter des EHC Biel wurde von einer Expertenjury neben dem Verteidiger Arttu Illomäki (FIN/Lulea), den Stürmern Olle Alsing (SWE/Djurgarden) und Ryan Lasch (USA/Frölunda) sowie Keeper Marek Mazanec (CZE/Hradec Kralove) nominiert. Die Wahl wird von den Fans via Stimmabgabe im Internet, Link öffnet in einem neuen Fenster vorgenommen. Der EHC Biel scheiterte im CHL-Viertelfinal dramatisch an Frölunda.