Legende: Fightet künftig für die Berliner Eisbären Maxim Lapierre. Keystone

Lapierre von Lugano nach Berlin

Der neue Klub von Luganos Maxim Lapierre ist bekannt. Der Kanadier schliesst sich den Berliner Eisbären an. In der deutschen Hauptstadt unterzeichnet der 34-Jährige einen Vertrag bis 2021. Erst am Samstag war bekannt geworden, dass Lapierre seinen ebenfalls bis 2021 gültigen Kontrakt bei den «Bianconeri» im gegenseitigen Einvernehmen auflöst.