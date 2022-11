Legende: Rückt ins Nati-Kader nach Biels Yannick Rathgeb. Pascal Muller/freshfocus

4 Neue im Nati-Kader für die Euro Hockey Tour

Nationaltrainer Patrick Fischer nimmt im Aufgebot für die am Donnerstag beginnende Euro Hockey Tour 4 Änderungen vor. Dominik Egli, Enzo Corvi, Inti Pestoni, Gaëtan Haas und Vincent Praplan können aus gesundheitlichen Gründen nicht nach Turku reisen. Bei Pestoni, der an muskulären Problemen leidet, wird die Zwangspause laut seinem Klub Ambri-Piotta über 2 Wochen andauern. Für sie wurden Marco Müller vom HC Lugano, Sven Senteler vom EV Zug sowie die Bieler Yannick Rathgeb und Mike Künzle nachnominiert. Das Team fliegt am Dienstagmorgen nach Helsinki und reist von dort weiter an den Turnierort Turku.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die 3 Partien des Schweizer Nationalteams an der Euro Hockey Tour können Sie wie folgt bei SRF verfolgen: 10.11., 17:15 Uhr, Schweiz - Finnland auf SRF info/Sport App

12.11., 11:15 Uhr, Schweiz - Schweden auf SRF zwei/Sport App

13.11., 11:15 Uhr, Schweiz – Tschechien auf SRF info/Sport App

Zug ohne Gross und Hollenstein

Der EV Zug muss jeweils mehrere Wochen ohne Verteidiger Nico Gross und Torhüter Luca Hollenstein auskommen. Im Meisterschaftsspiel vom Samstag gegen Kloten wurde Gross von einem gegnerischen Schuss im Gesicht getroffen. Er zog sich einen mehrfachen Kieferbruch zu. Hollenstein verletzte sich im gleichen Spiel ohne Fremdeinwirkung. Er erlitt eine Schulterluxation.

Für Schläpfer heisst es «back to the roots»

Kevin Schläpfer wechselt innerhalb der Swiss League vom SC Langenthal zum EHC Basel. Der 52-Jährige übernimmt per 1. Mai 2023 die Aufgabe als «Head of Sport» beim Aufsteiger. Daneben wird Schläpfer auch die sportliche Führung des Nachwuchses wahrnehmen und die Fördertrainings leiten. Damit kehrt Schläpfer zu seinen Wurzeln zurück. Basel war zwischen 1986 und 1988 seine erste Station als Aktivspieler, ehe er nach 2 Saisons in die NLA wechselte. Nach seiner Aktivkarriere wurde Schläpfer erst Sportchef und später Trainer beim EHC Biel. Nach kurzem Engagement als Trainer des EHC Kloten unterschrieb Schläpfer 2019 als Sportchef bei Langenthal.

Ajoies Pilet für fünf Partien gesperrt

Für seinen Check gegen den Kopf von ZSC-Stürmer Denis Hollenstein wird Ajoie-Verteidiger Valentin Pilet für fünf Spiele gesperrt. Der 25-Jährige muss ausserdem eine Busse von 2900 Franken zahlen. Eine Spielsperre hat er bereits abgesessen.