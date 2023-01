Legende: Verletzte sich in der Partie gegen Bern Magnus Nygren. Keystone/Juergen Staiger

Vorzeitiges Saisonende für Nygren

Für den Davoser Verteidiger Magnus Nygren ist die Saison zu Ende. Der Schwede erlitt am Sonntag im Heimspiel gegen Bern (2:3 n.V.) laut Medienberichten einen Schien- und Wadenbeinbruch. Er wurde bereits operiert. Die fatale Szene ereignete sich in der letzten Minute des Mitteldrittels, Nygren verkantete mit dem Schlittschuh und knickte um. Damit endet für Nygren die Zeit im Bündnerland auf bittere Art und Weise. Seit Anfang Dezember ist bekannt, dass der 32-Jährige den auslaufenden Vertrag beim Schweizer Rekordmeister nicht verlängert und in seine Heimat zurückkehrt. Insgesamt bestritt der Schwede 268 Partien in der National League, in denen er 47 Tore und 107 Assists erzielte.