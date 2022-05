Lucas Wallmark zu den ZSC Lions

Die ZSC Lions haben einen weiteren Ausländer verpflichtet. Lucas Wallmark stösst mit einem Dreijahres-Vertrag von ZSKA Moskau aus der russischen KHL zum Playoff-Finalisten. «Lucas ist ein Playmaker und intelligenter Center, der seine Mitspieler besser macht», sagte Sportchef Sven Leuenberger. Vor seiner KHL-Saison mit Moskau war Wallmark 5 Jahre lang in Nordamerika engagiert. Für die Carolina Hurricanes, Florida Panthers und Chicago Blackhawks bestritt der Stürmer 204 NHL-Spiele (64 Skorerpunkte). Der 26-Jährige nimmt mit Schwedens Nationalmannschaft derzeit an der WM teil und wurde an den diesjährigen Olympischen Spielen dank 5 Toren in 6 Spielen ins All-Star-Team gewählt.