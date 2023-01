Legende: Wird bestraft Claudio Cadonau. Freshfocus/Martin Meienberger

Drei Spieler müssen aussetzen

Am Donnerstag wurden gegen 3 National-League-Akteure Spielsperren verhängt. Claudio Cadonau von den SCL Tigers muss für 4 Spiele aussetzen, einmal hat er bereits zugeschaut. Der Stürmer hatte am 22. Dezember gegen Deniss Smirnovs von Genf-Servette einen Bandencheck verübt. Auch der Stürmer des Lausanne HC, Jiri Sekac, wird für 3 Spiele gesperrt. Der Tscheche hatte im Spiel vom 23. Dezember Jerome Gauthier-Leduc von Ajoie heftig am Kopf getroffen. Sekac war für diese Aktion während des Spiels nicht bestraft worden. Schliesslich muss der Zuger Justin Abdelkader 2 Spiele absitzen, weil er am 23. Dezember Maxim Noreau, Verteidiger der Lakers, von hinten gegen die Bande gestossen hatte. Die 3 Spieler erhalten zudem alle eine Geldstrafe zwischen rund 4000 und 5000 Franken.

Kenins leihweise von Lausanne zu Sierre

Lausanne leiht den 31-jährigen Ronalds Kenins, den lettischen Stürmer mit Schweizer Lizenz, an den HC Sierre in die Swiss League aus. Kenins erhält für unbestimmt Zeit eine B-Lizenz. Die Walliser können Kenins schon im Spiel gegen Winterthur am Freitag einsetzen.