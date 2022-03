Legende: Es gibt viel zu tun für Patrick Fischer und sein Team vor der WM. Keystone/SALVATORE DI NOLFI

Hockeynati mit 9 Testspielen vor der WM

Mitte Mai steht für die Schweizer Nationalmannschaft mit der WM in Finnland der nächste Grossanlass an. Die WM-Vorbereitung wird mit einem Auswärtsspiel in Megève gegen Frankreich am Karfreitag, 15. April eröffnet. Das erste Heimspiel bestreitet die Schweiz dann am Ostersonntag in Basel gegen Frankreich. In der Folgewoche stehen zwei Auswärtsspiele gegen Deutschland in Rosenheim an, ehe die Schweizer Auswahl am 30. April und 1. Mai zweimal vor eigenem Publikum in Weinfelden gegen Lettland antritt. Zum Abschluss des Vorbereitungsprogramms steht anschliessend die Teilnahme an den Beijer Hockey Games auf dem Programm. Danach reist die Mannschaft zurück nach Helsinki, wo die WM für die Schweiz am 14. Mai mit dem ersten Gruppenspiel gegen Italien losgeht.

Übersicht Testspiele Box aufklappen Box zuklappen 15. April, 20:00 Uhr: Frankreich – Schweiz, Megève (FRA)

17. April, 15:30 Uhr: Schweiz – Frankreich, Basel

21. April, tbd: Deutschland – Schweiz, Rosenheim (GER)

23. April, tbd: Deutschland – Schweiz, Rosenheim (GER)

30. April, 17:45 Uhr: Schweiz – Lettland, Weinfelden

1. Mai, 15:30 Uhr: Schweiz – Lettland, Weinfelden

5. Mai, 18:30 Uhr: Finnland – Schweiz, Tampere (FIN)

7. Mai, 16:00 Uhr: Schweden – Schweiz, Stockholm (SWE)

8. Mai, 12:00 Uhr: Schweiz – Tschechien, Stockholm (SWE)