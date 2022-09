Texier verletzt: Spielsperre und Busse gegen Wick

Die ZSC Lions müssen für mehrere Wochen ohne Neuzugang Alexandre Texier auskommen. Der französische Stürmer zog sich zum Meisterschaftsauftakt bei der 1:4-Niederlage in Rapperswil eine nicht näher spezifizierte Oberkörperverletzung zu. Jeremy Wick, der mit seinem Bandencheck Texiers Verletzung verursacht hatte, wird für ein Spiel gesperrt und mit einer Busse von 2500 Franken bestraft. Der 33-jährige Angreifer der Rapperswil-Jona Lakers war nach der Aktion in der 11. Minute mit einer Strafe von 5 plus 20 Minuten belegt worden.

Kloten verpflichtet Simic

Aufsteiger Kloten verstärkt seine Offensive mit einem Neuzugang. Vom HC Davos stösst Axel Simic zu den Flughafenstädtern. Der 23-Jährige unterschrieb für eine Saison. Simic sammelte in der letzten Saison für den HCD 15 Skorerpunkte. Der bei Freiburg ausgebildete Flügelstürmer kam in der National League zuvor für Lausanne und die ZSC Lions zum Einsatz. Hingegen verzichten muss Kloten vorderhand auf Dario Meyer. Der Stürmer, der sich diese Woche im Training eine Unterkörperverletzung zuzog, fällt laut Klub rund sechs Wochen aus.