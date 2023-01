Legende: Steht nur noch bis Ende Saison an der Bande Jeff Tomlinson. KEYSTONE/Ennio Leanza

Tomlinson tritt aus gesundheitlichen Gründen kürzer

Kloten-Trainer Jeff Tomlinson kann seine Arbeit als Headcoach in der nächsten Saison aus gesundheitlichen Gründen nicht weiterführen. Dies hat er dem Verein mitgeteilt. «Ich bin sehr traurig und es tut mir leid, dass ich meinen Traumjob nicht mehr so machen kann, wie ich mir das vorstelle», sagte der Aufstiegstrainer zu diesem Entscheid. Kloten gab bekannt, dass Tomlinson dem Klub auch in der neuen Saison in einer neuen Funktion erhalten bleibe. Seine gesundheitlichen Probleme waren schon länger bekannt.

Lugano holt Peltonen

Wie einst sein Vater Ville wird ab der nächsten Saison auch Jesper Peltonen das Dress des HC Lugano tragen. Der finnische Verteidiger mit Schweizer Lizenz wechselt mit einem Zweijahresvertrag vom EHC Kloten ins Tessin. Der in Helsinki geborene Jesper Peltonen löste wie sein Zwillingsbruder Aleksi einst seine erste Spielerlizenz in Lugano, zu einer Zeit, als sein Vater in der 1. Mannschaft auf Torejagd ging und den Klub 2006 als Captain zum siebten und letzten Meistertitel führte. Der 24-jährige Jesper Peltonen hat seinen Juniorenausbildung in Nordamerika abgeschlossen und spielt seit dieser Saison für den Aufsteiger EHC Kloten.

Laurikainen wechselt zu Lausanne

Der HC Lausanne hat die Verpflichtung des Torhüters Eetu Laurikainen bekanntgegeben. Der 29-jährige Finne wechselt aus der Heimat, wo er bei JYP Jyväskylä aktiv war, ins Waadtland. Er erhält einen Vertrag bis Ende Saison. Bei Lausanne soll der Torhüter mithelfen, die verletzungsbedingte Abwesenheit von Tobias Stephan zu kompensieren.

02:31 Video Archiv: Laurikainen unterliegt 2017 in der CHL mit JYP dem EV Zug Aus Sport-Clip vom 02.09.2017. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 31 Sekunden.

ZSC-Verteidiger Marti fällt aus

Die ZSC Lions müssen bis auf weiteres auf ihren Verteidiger Christian Marti verzichten. Der 29-Jährige zog sich im Training eine Verletzung am Oberkörper zu, wie der Tabellen-Dritte der National League in einer Mitteilung schreibt. Die Zürcher gehen davon aus, dass Marti ihnen «mehrere Wochen» fehlen werde. Marti ist in dieser Saison in allen 31 Partien der Lions zum Einsatz gekommen (ein Tor und sechs Assists).