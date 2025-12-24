 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

News aus der National League Biel nächste Saison mit Torhüter Östlund

24.12.2025, 10:27

Teilen
Eishockeyspieler hebt goldenen Pokal in Jubelpose.
Legende: Im Frühling stemmt er den Swiss-League-Meisterpokal in die Höhe Nun gibt es für Viktor Östlund die Chance beim EHC Biel. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Neue Option auf der Goalieposition für die Seeländer

Der EHC Biel legt Viktor Östlund einen 2-Jahres-Vertrag ab Herbst 2026 unter den Weihnachtsbaum. Der schwedische Torhüter mit Schweizer Lizenz kommt aus La Chaux-de-Fonds ins Seeland. «Er überzeugte zuletzt in der Swiss League mit konstant starken Leistungen und zählt dort zu den auffälligsten Goalies», heisst es zur Neuverpflichtung in der Medienmitteilung. Der 31-Jährige suche nun den nächsten Schritt und stelle sich beim EHCB einer neuen Herausforderung. Seine Ruhe, Athletik und eine starke Arbeitseinstellung würden Östlund weiter auszeichnen. Bislang bilden der Finne Harri Säteri und dessen Stellvertreter Luis Janett das Keeper-Duo beim National-League-Tabellenelften.

National League

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)