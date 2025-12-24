Legende: Im Frühling stemmt er den Swiss-League-Meisterpokal in die Höhe Nun gibt es für Viktor Östlund die Chance beim EHC Biel. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Neue Option auf der Goalieposition für die Seeländer

Der EHC Biel legt Viktor Östlund einen 2-Jahres-Vertrag ab Herbst 2026 unter den Weihnachtsbaum. Der schwedische Torhüter mit Schweizer Lizenz kommt aus La Chaux-de-Fonds ins Seeland. «Er überzeugte zuletzt in der Swiss League mit konstant starken Leistungen und zählt dort zu den auffälligsten Goalies», heisst es zur Neuverpflichtung in der Medienmitteilung. Der 31-Jährige suche nun den nächsten Schritt und stelle sich beim EHCB einer neuen Herausforderung. Seine Ruhe, Athletik und eine starke Arbeitseinstellung würden Östlund weiter auszeichnen. Bislang bilden der Finne Harri Säteri und dessen Stellvertreter Luis Janett das Keeper-Duo beim National-League-Tabellenelften.

National League