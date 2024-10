Per E-Mail teilen

Legende: Muss in den nächsten Partien zuschauen Calle Dahlström. Freshfocus/Martin Meienberger

HCL-Verteidiger Dahlström fällt aus

Der Schwede Calle Dahlström wird dem HC Lugano mindestens zwei Wochen fehlen. Wie der Klub mitteilte, zog sich der 29-jährige Verteidiger im Derby gegen Ambri-Piotta (1:2) eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zu. Dahlström, der auf diese Saison hin von Färjestad zu den Tessinern wechselte, erzielte in den bisherigen neun Spielen ein Tor und einen Assist.

Charlin zurück nach Genf

Stéphane Charlin spielt in der kommenden Saison in der National League wieder für Genf-Servette. Der 24-jährige Torhüter, der derzeit seine dritte Spielzeit bei den SCL Tigers in Langnau absolviert, unterzeichnete bei seinem Ausbildungsklub einen Vertrag für drei Jahre.

Langnau holt Kristof

Die SCL Tigers haben auf die Verletzungen ihrer beiden Import-Spieler Sean Malone und Saku Mäenalanen reagiert und den Slowaken Michal Kristof verpflichtet. Der 31-jährige Stürmer, der sowohl als Center als auch als Flügel eingesetzt werden kann, erhielt im Emmental einen Vertrag bis Ende der laufenden Saison. Zuletzt war Kristof, der 2022 in Peking mit der Slowakei Olympia-Bronze gewonnen hatte, in der russischen KHL bei Sotschi aktiv.