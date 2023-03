Legende: Verpflichtete sich bei Freiburg für zwei Jahre Chris DiDomenico. Keystone/Gian Ehrenzeller

DiDomenico kehrt zu Gottéron zurück

Nach einer Saison in Bern kehrt Chris DiDomenico zu Fribourg-Gottéron zurück. Der 34-jährige Stürmer unterschrieb bei den Freiburgern einen Vertrag für die kommenden zwei Saisons. DiDomenico, der in Bern vor einigen Tagen um die Auflösung seines Vertrages gebeten hatte, erzielte in den beiden bisherigen Saisons für Gottéron in 111 Partien 117 Skorerpunkte. Auch beim SC Bern skort DiDomenico fleissig: Am Samstagabend gelangen ihm zum Abschluss der Qualifikation beim 4:1 gegen die ZSC Lions die Saisontore 22 und 23 sowie der 30. Assist.