Legende: Kehrt in neuer Funktion zu seinem Ex-Klub zurück Andrew Ebbett. Keystone

Ebbett wird beim SCB Nachfolger von Schelling

Der SC Bern ist auf der Suche nach einem neuen Sportchef fündig geworden. Andrew Ebbett wird die Nachfolge von Florence Schelling, die Ende April entlassen wurde, antreten. Der Kanadier stand von 2015 bis 2020 als Spieler bei den Bernern unter Vertrag und wurde in dieser Zeit dreimal Schweizer Meister. Der 38-Jährige wird während einer Saison von Sportdirektor Raeto Raffainer in die Rolle des Sportchefs eingeführt. «Ich bin glücklich, in meiner zweiten Heimat Bern bleiben zu können. Ich kenne die Liga, den Klub und das Team und weiss, was nötig ist, um zum Erfolg zurückzufinden», liess sich Ebbett in der Medienmitteilung zitieren.

Jakowenko und Lööv verstärken Bieler Defensive

Der EHC Biel hat für die bevorstehende Saison die beiden Verteidiger Alexander Jakowenko (RUS) und Viktor Lööv (SWE) unter Vertrag genommen. Jakowenko spielte in der abgelaufenen Saison in Finnland bei Jukurit. In der Saison 2019/20 hatte er schon ein kurzes Gastspiel beim EHCB, wo er bis zum Saisonabbruch 3 Spiele absolvierte. Victor Lööv spielt zurzeit für das schwedische Nationalteam an der WM in Riga.