Mit Cory Emmerton kehrt ein alter Bekannter nach kurzer Absenz in die National League zurück. Der Kanadier kommt von Sibir Nowosibirsk und unterschreibt bei Lausanne einen Vertrag bis Frühling 2019. Der 30-Jährige soll Dustin Jeffrey ersetzen, der wegen einer Verletzung länger ausfällt. In seinen drei Jahren in der Leventina hatte Emmerton von 2015 bis 2018 in 173 Spielen 124 Skorerpunkte erzielt. Auf diese Saison hin schloss er sich dem KHL-Klub Nowosibirsk an.