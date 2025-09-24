Legende: In der Schweiz ein bekanntes Gesicht Oula Palve bestritt hierzulande in der vergangenen Saison auch schon Spiele für Ajoie und auf Leihbasis für Genf-Servette. freshfocus/Urs Lindt

Finnischer Stürmer in die Flughafenstadt

Der EHC Kloten reagiert auf den wiederholt verletzungsbedingten Ausfall seines Stürmers Brandon Gignac. Die Zürcher konnten Oula Palve kurzfristig bis Ende November dieses Jahres verpflichten. Der 33-Jährige stammt aus Finnland und bringt internationale Erfahrung mit. Gignac fällt voraussichtlich für 4 bis 6 Wochen aus. Sportchef Ricardo Schödler gibt seiner Erleichterung darüber Ausdruck, «dass wir so schnell eine passende Lösung finden konnten. Denn der Ausfall kam für uns unverhofft.» Kloten rangiert nach 7 Spielen in der National League mit 8 Punkten auf dem 9. Rang.

National League