Legende: Schliesst sich dem HC Lugano an Valtteri Pulli. imago images/Die Bildmanufaktur

Lugano holt finnischen Verteidiger

Der HC Lugano hat auf das abrupte Karriereende des Kanadiers Justin Schultz reagiert und bis Ende Saison den Finnen Valtteri Pulli unter Vertrag genommen. Der 23-jährige, grossgewachsene Verteidiger (198 cm/95 kg) spielte zuletzt für die San Jose Barracuda in der AHL, kam in dieser Saison aber nur in zwei Spielen zum Einsatz. Vor seinem Wechsel nach Nordamerika im Sommer 2023 war Pulli in seiner Heimat für seinen Stammverein TPS Turku engagiert.

National League