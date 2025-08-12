Legende: Pontus Aberg Hat innerhalb des Kantons Zürich eine neue Adresse gefunden. Keystone/Patrick B. Kraemer

Aberg eilt dem Schweizer Meister zur Hilfe

Die ZSC Lions statten Pontus Aberg bis zum Ende des laufenden Kalenderjahres mit einem temporären Vertrag aus. Hintergrund des Zuzugs ist, dass der Schwede beim Titelverteidiger in der National League den Ausfall des Kanadiers Andy Andreoff überbrückt. Der neue ZSC-Ausländer muss wegen «einer grösseren Verletzung an der hinteren Oberschenkelmuskelgruppe» unters Messer. Der 31-jährige Aberg war von Januar bis zum Meisterschaftsende beim EHC Kloten engagiert und hatte davor in Rapperswil-Jona bei einem weiteren Liga-Konkurrenten gewirkt.

National League