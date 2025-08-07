Legende: Steht dem EHC Olten vorerst nicht zur Verfügung Patrick Obrist. Freshfocus/Marc Schumacher

Schockdiagnose für Oltens Obrist

Der österreichische Internationale Patrick Obrist ist gemäss dem EHC Olten an Lymphdrüsenkrebs erkrankt. Das sei im Rahmen einer medizinischen Routineuntersuchung festgestellt worden, teilte der Klub aus der Swiss League mit. Der 32-Jährige müsse sich einer mehrmonatigen Therapie unterziehen. Die Ärzte des Vorarlbergers beurteilen die Heilungschancen als sehr gut.

Neuer ZSC-Ausländer verletzt

Die ZSC Lions müssen wohl bis Ende Jahr auf ihren kanadischen Stürmer Andy Andreoff verzichten. Wie der Schweizer Meister mittelte, zog sich der 34-Jährige im Training «eine grössere Verletzung an der hinteren Oberschenkelmuskelgruppe» zu und muss operiert werden. Andreoff war erst Mitte Juli zu den Zürchern gestossen.

Euro Hockey Tour in Zürich

Die Schweizer Nati trägt ihr Heimturnier der Euro Hockey Tour in der kommenden Saison in Zürich aus. Das Turnier findet Mitte Dezember in der Heimstätte der ZSC Lions statt und ist eine Art Hauptprobe für die Heim-WM 2026. Zum Auftakt trifft das Team von Patrick Fischer am Donnerstag, 11. Dezember, auf Schweden. Am Samstag und Sonntag folgen die Duelle mit Tschechien respektive Finnland.