Die Disziplinarkommission von Swiss Ice Hockey hat Tristan Scherwey mit vier Spielsperren sowie einer Busse von 6050 Franken belegt. Der Stürmer des SC Bern büsst damit für einen Check gegen den Kopf von Zugs Garrett Roe. Scherwey war für sein Vergehen vergangenen Samstag im Spitzenkampf bereits nach 7 Minuten vorzeitig unter die Dusche geschickt worden.

Raphael Diaz wurde derweil für zwei Meisterschaftsspiele gesperrt. Der Verteidiger und Captain des EV Zug hatte letzten Freitag im Spiel gegen Lausanne seinen Gegenspieler Torrey Mitchell gegen den Kopf gecheckt. Eine Sperre hat Diaz bereits abgesessen.

Loïc In-Albon wechselt auf die nächste Saison hin von Lausanne zu den SCL Tigers. Im Emmental erhält der 21-Jährige einen Zweijahresvertrag. Der Stürmer bestritt in der National League seit der Saison 2015/2016 insgesamt 104 Meisterschaftsspiele für die Waadtländer und sammelte dabei 13 Skorerpunkte (6 Tore).

Wegen eines vorgetäuschten Fouls wird Denis Hollenstein mit einer Busse von 2000 Franken bestraft. Der ZSC-Stürmer liess sich im Spiel vom 4. Januar gegen Biel (4:0) nach einem Rencontre mit Damien Riat theatralisch fallen. Sekunden zuvor hatte er das vorentscheidende 3:0 erzielt.

Ambri-Piotta muss bis Ende Saison auf Verteidiger Christian Pinana verzichten. Der 21-Jährige muss sich wegen Schulterbeschwerden einem Eingriff unterziehen. In der laufenden Saison bestritt Pinana 15 Meisterschaftsspiele für die Leventiner, dabei gab er 4 Assists. Mit Bryan Lerg wird zudem ein weiterer Ambri-Spieler in dieser Saison nicht mehr auflaufen können. Der amerikanische Stürmer zog sich am Samstag in Biel (0:3) einen Sehnenriss in der rechten Hand zu. Nach der notwendigen Operation wird Lerg rund drei Monate pausieren müssen.

Beendet ist die Saison auch für Elien Paupe. Die Nummer 2 im Kasten des EHC Biel unterzieht sich in den nächsten Tagen einer Operation an der Hüfte und muss lange pausieren. In dieser Saison lief Paupe fünf Mal für die Bieler auf.

