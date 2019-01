Blindenbacher fehlt den Lions

Die ZSC Lions müssen wochenlang auf ihren früheren Schweizer Nationalverteidiger Severin Blindenbacher verzichten. Der 35-jährige Routinier war am Dienstag im Heimspiel gegen Lausanne in der 6. Minute verletzt ausgeschieden. Mittlerweile stellte sich heraus, dass sich Blindenbacher am Knie sowie den Adduktoren verletzte. Eine Zwangspause von mehreren Wochen ist unumgänglich.