Spannung in der National League bei der 1. Runde der Play-Ins: Zug und Biel haben vor den Rückspielen am Samstag die Vorteile auf ihrer Seite.

Legende: Haben eine 3-Tore-Hypothek wettzumachen Die Spieler der Rapperswil-Jona Lakers. Nico Ilic/freshfocus

Im Rückspiel der 1. Runde der Play-Ins kann Zug am Samstagabend nach einer enttäuschenden Qualifikation die Playoff-Teilnahme fixieren.

Zuhause haben die Zentralschweizer 5:2 gewonnen, was bedeutet, dass die Rapperswil-Jona Lakers vor einer komplizierten Aufgabe stehen. Die Ostschweizer müssen vor heimischem Anhang mit drei Toren Differenz gewinnen, um zumindest in eine Verlängerung (es käme zu einer Endless Overtime) zu kommen.

Dreht Bern den Spiess um?

Der Gewinner dieses Duells steht in den Playoff-Viertelfinals, der Verlierer erhält eine zweite Chance gegen den Sieger des Duells Bern vs. Biel. Auch dort setzte sich das Heimteam durch, allerdings knapp.

Die Seeländer bodigten den SCB mit 4:3. In der Bundesstadt ist am Samstag Spannung garantiert. Beide Partien beginnen um 20:00 Uhr.

Die Playoff-Viertelfinals beginnen dann kommenden Freitag. Diese beiden Affichen stehen schon fest:

Genf (3. nach Regular Season) - Lausanne (6.)

(3. nach Regular Season) - (6.) ZSC Lions (4.) – Lugano (5.)

Davos (1.) und Gottéron (2.) warten auf ihre Gegner.

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